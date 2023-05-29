ПСЖ: всё красно-синее сообщество предлагает Рико свою полную поддержку
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«ПСЖ узнал о несчастном случае с участием своего игрока в воскресенье и поддерживает постоянную связь с его близкими. Всё красно-синее сообщество предлагает им свою полную поддержку», — говорится в заявлении клуба.
Рико в ночь на 28 мая был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Испанец доставлен в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой.
Ранее сообщалось, что голкиперу ПСЖ Рико диагностировали кровоизлияние в мозг.