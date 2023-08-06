РФС и сборная России выразили соболезнования в связи со смертью Мандрыкина
- РИА Новости
«РФС выражает искренние соболезнования родным и близким Вениамина Мандрыкина», — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Также соболезнования выразила пресс-служба сборной России.
Мандрыкину 30 августа исполнилось бы 42 года. В коллекции вратаря четыре победы в Кубке России и три в чемпионате страны. Также он выиграл Кубок УЕФА.
В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник. Сестра Мандрыкина 6 августа сообщила, что экс-голкипер ЦСКА скончался от инфаркта.
Армейская команда планирует начать матч групповой стадии Пути РПЛ с воронежским «Факелом» с минуты молчания в память о футболисте.
Ранее ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина.