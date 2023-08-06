Сестра Мандрыкина сообщила, что экс-голкипер ЦСКА скончался от инфаркта
- РИА Новости
«Он болел, 13 лет был прикован к постели. Состояние усугубилось: печёночно-почечная недостаточность. Умер он от инфаркта», — цитирует Жанну Мандрыкину «Матч ТВ».
По её словам, Вениамина Мандрыкина 6 августа забрала реанимационная бригада.
«Скончался в приёмном покое. Не смогли ничего сделать. Это произошло сегодня утром», — добавила она.
Мандрыкину 30 августа исполнилось бы 42 года. В коллекции вратаря четыре победы в Кубке России и три в чемпионате страны. Также он выиграл Кубок УЕФА
Мандрыкин в ноябре 2010 года попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник.
Ранее сообщалось, что двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Тревор Фрэнсис умер в 69 лет.