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Сестра Мандрыкина сообщила, что экс-голкипер ЦСКА скончался от инфаркта

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Жанна Мандрыкина, сестра бывшего голкипера московского ЦСКА Вениамина Мандрыкина, назвала причины смерти футболиста.
Сестра Мандрыкина сообщила, что экс-голкипер ЦСКА скончался от инфаркта
  • РИА Новости

«Он болел, 13 лет был прикован к постели. Состояние усугубилось: печёночно-почечная недостаточность. Умер он от инфаркта», — цитирует Жанну Мандрыкину «Матч ТВ».

По её словам, Вениамина Мандрыкина 6 августа забрала реанимационная бригада.

«Скончался в приёмном покое. Не смогли ничего сделать. Это произошло сегодня утром», — добавила она.

Мандрыкину 30 августа исполнилось бы 42 года. В коллекции вратаря четыре победы в Кубке России и три в чемпионате страны. Также он выиграл Кубок УЕФА

Мандрыкин в ноябре 2010 года попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник. 

Ранее сообщалось, что двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Тревор Фрэнсис умер в 69 лет.

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