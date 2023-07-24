Двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Тревор Фрэнсис умер в 69 лет

Двукратный победитель Кубка европейских чемпионов бывший футболист сборной Англии Тревор Фрэнсис скончался на 70-м году жизни.

Причины смерти не указываются, сообщает в Twitter «Бирмингем Сити».

В 1979 году Фрэнсис перешёл из «Бирмингем Сити» в «Ноттингем Форест» за £1 млн и стал первым британским футболистом, за которого была выплачена подобная сумма.

На его счету 52 матча за сборную Англии, в которых он забил 12 мячей.

Ранее трагический инцидент произошёл на шоссейной многодневной велогонке «Тур Верхней Австрии» (Giro dell'Alta Austria).