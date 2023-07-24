Двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Тревор Фрэнсис умер в 69 лет
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Причины смерти не указываются, сообщает в Twitter «Бирмингем Сити».
В 1979 году Фрэнсис перешёл из «Бирмингем Сити» в «Ноттингем Форест» за £1 млн и стал первым британским футболистом, за которого была выплачена подобная сумма.
На его счету 52 матча за сборную Англии, в которых он забил 12 мячей.
Ранее трагический инцидент произошёл на шоссейной многодневной велогонке «Тур Верхней Австрии» (Giro dell'Alta Austria).