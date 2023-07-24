Узнать больше

Двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Тревор Фрэнсис умер в 69 лет

Короткая ссылка
Двукратный победитель Кубка европейских чемпионов бывший футболист сборной Англии Тревор Фрэнсис скончался на 70-м году жизни.
Двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Тревор Фрэнсис умер в 69 лет
  • © Getty Images

Причины смерти не указываются, сообщает в Twitter «Бирмингем Сити».

В 1979 году Фрэнсис перешёл из «Бирмингем Сити» в «Ноттингем Форест» за £1 млн и стал первым британским футболистом, за которого была выплачена подобная сумма.

На его счету 52 матча за сборную Англии, в которых он забил 12 мячей.

Ранее трагический инцидент произошёл на шоссейной многодневной велогонке «Тур Верхней Австрии» (Giro dell'Alta Austria).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить