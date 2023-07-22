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17-летний велогонщик погиб после падения на этапе Giro dell'Alta Austria

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Трагический инцидент произошёл на шоссейной многодневной велогонке «Тур Верхней Австрии» (Giro dell'Alta Austria).
17-летний велогонщик погиб после падения на этапе Giro dell'Alta Austria
  • РИА Новости

17-летний итальянский велогонщик Якопо Венцо после падения погиб во время прохождения первого этапа 21 июля, сообщает пресс-служба его команды Campana Imballaggi Geo&Tex в социальных сетях.

Уточняется, что молодого спортсмена доставили в ближайший госпиталь, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

Ранее сообщалось, что хоккеист сборной Великобритании и команды «Ноттингем Пантерз» Майк Хаммонд скончался на 34-м году жизни.

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