17-летний велогонщик погиб после падения на этапе Giro dell'Alta Austria

Трагический инцидент произошёл на шоссейной многодневной велогонке «Тур Верхней Австрии» (Giro dell'Alta Austria).

17-летний итальянский велогонщик Якопо Венцо после падения погиб во время прохождения первого этапа 21 июля, сообщает пресс-служба его команды Campana Imballaggi Geo&Tex в социальных сетях.

Уточняется, что молодого спортсмена доставили в ближайший госпиталь, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

Ранее сообщалось, что хоккеист сборной Великобритании и команды «Ноттингем Пантерз» Майк Хаммонд скончался на 34-м году жизни.