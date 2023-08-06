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ЦСКА планирует начать матч с «Факелом» с минуты молчания в память о Мандрыкине

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В московском ЦСКА сообщили, что намерены почтить память бывшего голкипера Вениамина Мандрыкина перед матчем групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу с воронежским «Факелом».
ЦСКА планирует начать матч с «Факелом» с минуты молчания в память о Мандрыкине
  • Gettyimages.ru

ЦСКА планирует провести минуту молчания перед стартовым свистком, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу армейцев.

Матч второго тура группы А состоится 9 августа на столичном стадионе «ВЭБ Арена».

Мандрыкину 30 августа исполнилось бы 42 года. В коллекции вратаря четыре победы в Кубке России и три в чемпионате страны. Также он выиграл Кубок УЕФА.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник. Сестра Мандрыкина 6 августа сообщила, что экс-голкипер ЦСКА скончался от инфаркта. 

Ранее ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина.



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