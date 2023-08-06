Чанов: Мандрыкин был готов всегда прийти на помощь

Тренер вратарей сборной России по футболу Вячеслав Чанов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего голкипера московского ЦСКА Вениамина Мандрыкина.

«Вы знаете о его регалиях, он был кандидатом в сборную, первым вратарём ЦСКА. Всегда мог прийти на помощь, мог долго играть, но трагедия эта всё перечеркнула», — цитирует бывшего тренера вратарей столичных армейцев ТАСС.

Чанов отдал должное ЦСКА, который поддержал Вениамина.

«За что клубу отдельное спасибо. Что касается Вени, сложно что-то сказать кроме того, что он был прекрасным человеком. Земля ему пухом», — добавил тренер.

Мандрыкину 30 августа исполнилось бы 42 года. В коллекции вратаря четыре победы в Кубке России и три в чемпионате страны. Также он выиграл Кубок УЕФА.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник. Сестра Мандрыкина 6 августа сообщила, что экс-голкипер ЦСКА скончался от инфаркта.

Ранее ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина.





