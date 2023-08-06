Чанов: Мандрыкин был готов всегда прийти на помощь
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«Вы знаете о его регалиях, он был кандидатом в сборную, первым вратарём ЦСКА. Всегда мог прийти на помощь, мог долго играть, но трагедия эта всё перечеркнула», — цитирует бывшего тренера вратарей столичных армейцев ТАСС.
Чанов отдал должное ЦСКА, который поддержал Вениамина.
«За что клубу отдельное спасибо. Что касается Вени, сложно что-то сказать кроме того, что он был прекрасным человеком. Земля ему пухом», — добавил тренер.
Мандрыкину 30 августа исполнилось бы 42 года. В коллекции вратаря четыре победы в Кубке России и три в чемпионате страны. Также он выиграл Кубок УЕФА.
В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник. Сестра Мандрыкина 6 августа сообщила, что экс-голкипер ЦСКА скончался от инфаркта.
Ранее ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина.