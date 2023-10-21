«Думали, проживёт минимум сто лет»: скончалась олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

В возрасте 58 лет ушла из жизни Анфиса Резцова. Трёхкратную олимпийскую чемпионку госпитализировали 15 октября, а спустя четыре дня она скончалась в реанимации от остановки сердца. Мир биатлона и лыжных гонок потерял настоящую легенду, ведь никому до и после неё не удавалось завоевать золото Игр в этих двух видах спорта. На дистанции Резцова часто была на порядок сильнее соперниц, а в жизни, как отмечают её коллеги, отличалась прямотой и откровенностью.

Мир биатлона и лыжных гонок на этой неделе потерял легенду зимних видов спорта. В пятницу, 20 октября, стало известно, что ушла из жизни Анфиса Резцова. Ей было всего 58 лет.

О трагедии сообщил бывший муж прославленной спортсменки Леонид. Как оказалось, её госпитализировали ещё 15 октября, а в четверг вечером трёхкратная олимпийская чемпионка скончалась, не приходя в сознание. У неё остановилось сердце.

Надо отметить, что проблемы со здоровьем были у Анфисы Анатольевны и раньше. Весной она несколько недель провела в больнице после сердечного приступа. Также спортсменка жаловалась на пониженный уровень гемоглобина, ей несколько раз переливали кровь. Однако, несмотря на это, она продолжала радоваться жизни. «Всё нормалёк», — шутила Резцова после выписки из больницы.

Узнав о случившемся, свои соболезнования выразили Минспорт, ОКР, ФЛГР, а в СБР изъявили желание заняться похоронами легенды отечественного спорта.

«Связываемся с родными, но пока нет чёткого ответа. Думаю, мы не одни, кто хотел бы поучаствовать в этом, поскольку она ещё и великая лыжница. Предполагаю, и ФЛГР, и общество «Динамо», которое представляла Резцова, примут участие», — сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Соболезнования выразили и в IBU. «От нас ушла очень успешная биатлонистка. Наши мысли и соболезнования её семье», — приводит слова главы организации Олле Далина «Матч ТВ».

Резцова осталась в памяти не просто успешной, а уникальной спортсменкой. На Олимпиаде-1988 она завоевала золото лыжных гонок в эстафете, а затем перешла в биатлон и ещё дважды поднималась на высшую ступень пьедестала — на Играх в 1992-м и 1994-м. Причём она была настолько сильнее остальных ходом, что могла позволить себе даже семь промахов, как на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Долгое время Анфиса Анатольевна оставалась единственной женщиной в мире, кому удавалось побеждать на главном старте четырёхлетия в двух зимних видах спорта. Только в 2018-м году в Пхёнчхане её достижение повторила Эстер Ледецкая, завоевав золотые медали в горных лыжах и сноуборде на одной Олимпиаде.

Несмотря на высокий статус, Резцова оставалась очень открытым и общительным человеком, который не боялся высказывать своё мнение.

«Когда-то, делая с ней большое интервью, я написала: «Есть спортсмены, которых я обожаю. Принимаю целиком и полностью — со всеми достоинствами и недостатками. С резкостью в высказываниях, умением обидеть страшно и извиниться от души. В общем, как принято говорить, — с потрохами. Такой для меня всегда оставалась Анфиса Резцова».

Принимать и понимать её было сложно на самом деле. Прямота и резкость в интернет-комментариях, многократно усиленные броскими заголовками, привели к тому, что с Резцовой переставали общаться даже те, с кем не один пуд соли пополам», — отметила обозреватель RT Елена Вайцеховская.

При этом, по словам четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, он никогда не обижался на Анфису Анатольевну.

«Она запомнилась мне и своими результатами, и своей прямотой, откровенностью — говорила, Тихонов не должен быть президентом СБР. Но я ей всё прощал — она заслужила говорить то, что считала нужным. Потом она просила у меня прощения, но я ей ответил: «Анфиса, я такой же». Её отмечали и критические высказывания в адрес подрастающего поколения, она говорила: «Запомните: для достижения результата надо тренироваться, а не пахать». Она это всегда подчёркивала», — заявил Тихонов.

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович вспомнил невероятное трудолюбие прославленной спортсменки.

«Имел честь и возможность поработать с ней. Она своим трудолюбием достигла выдающихся результатов. Выходила на старт только побеждать, другие места ею не рассматривались», — рассказал специалист.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, в свою очередь, отметил, что Резцова всегда оставлась невероятно яркой личностью.

«Мы познакомились, когда мне было 20, а ей 18 лет. Вместе тренировались в сборной СССР по лыжным гонкам и биатлону… На любом мероприятии она всегда впереди всех, громче всех. Её главным отличием была активная жизненная позиция, причём всю её жизнь. Анфиса всегда говорила прямолинейно, хотя эти высказывания не всем нравились.

И Резцова имела на это право. Поскольку очень мало в мире людей, которые добились таких успехов в двух видах спорта одновременно. Это характеризует её как выдающегося человека. Наша большая биатлонная семья будет скорбеть по ней. Это огромная утрата не только для нашего вида, но и для всего спорта», — заявил Васильев RT.

По словам двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова, Резцова всегда поражала всех своей энергией и жизнерадостностью, становилась душой команды.

«Я выражаю соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для российского биатлона», — заявил собеседник RT.

Сергей Рожков назвал шоком новость о смерти Анфисы Резцовой. По его мнению, она должна была прожить долгую жизнь.

«Зная Анфису, все реально понимали, что такой человек, как она, с её активностью и спортивным здоровьем, которое ей дал бог, проживёт минимум лет 100. Она являлась для нас ориентиром в отношении к спорту, к карьере, она отдавала спорту все силы и душу. Для всех нас смерть Анфисы — большая утрата. Она была человеком с харизмой, активной жизненной позицией, всегда имела личное мнение, пусть временами оно отличалось от мнения большинства», — сказал чемпион мира.

Трогательную историю о знакомстве с Анфисой Анатольевной вспомнил комментатор Дмитрий Губерниев, с которым она вступала в словесные перепалки чуть ли не каждый биатлонный сезон.

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«Мы встретили с Резцовой в электричке Химки — Москва!!! Летом 95-го… Мы вместе ехали госэкзамены в ГЦОЛИФК сдавать… И сдали экзамены вместе... Соболезную семье», — написал журналист в своём Telegram-канале.

Дочери Даша и Кристина продолжают путь матери, выступая в биатлоне. И сейчас, по словам олимпийской чемпионки Ванкувера Светланы Слепцовой, им особенно тяжело будет готовиться к соревнованиям.

«Потерять маму очень больно. В прошлом году я сама потеряла маму, знаю, как это непросто. Хочется их поддержать, чтобы они держались вместе. В своей жизни лично видела Анфису Резцову только раз, она приезжала к нам на Югорский марафон. Мы всегда смотрели её выступления по телевизору, болели за неё», — сказала Слепцова.

И сейчас уже совершенно не важно, каким неоднозначным и непростым человеком она была. В первую очередь она стала явлением в мировом спорте.

«Ярким, как сварочная дуга. Если долго смотреть, ослепнешь…» — добавила Вайцеховская.