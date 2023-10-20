Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Резцова
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Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, легендарная спортсменка умерла 19 октября.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении в Telegram-канале СБР.
Резцова — двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону.
Ранее Резцова, комментируя переход своей дочери Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии, заявила, что не считает её предателем.