Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Резцова

Советская и российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, легендарная спортсменка умерла 19 октября.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении в Telegram-канале СБР.

Резцова — двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону.

Ранее Резцова, комментируя переход своей дочери Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии, заявила, что не считает её предателем.