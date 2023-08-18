Резцова — о выступлении дочери за Финляндию: она не предатель

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о том, что её дочь Дарья Виролайнен будет выступать за Финляндию.

«Если честно, не в курсе того, что Дарья получила право представлять Финляндию на международных турнирах. Но что здесь такого, если нашу страну никуда не пускают? Можно будет ещё немного продолжить карьеру. Она не предатель», — цитирует Резцову Sport24.

Она также подчеркнула, что её дочь получила гражданство Финляндии и имеет право выступать за эту страну.

Напомним, что Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира.

Ранее Губерниев прокомментировал переход биатлонистки Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.