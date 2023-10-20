В СБР хотят заняться организацией похорон Резцовой

В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что намерены предложить помощь родственникам в организации похорон трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

«Мы бы очень хотели взять на себя организацию похорон. Связываемся с родными, но пока нет чёткого ответа. Думаю, что мы не одни, кто хотел бы поучаствовать в этом, потому что она ещё и великая лыжница», — цитирует представителя пресс-службы СБР РИА Новости.

В СБР не исключили, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и общество «Динамо», которое представляла Резцова, примут участие.

«Что касается причины смерти Резцовой, то пока нам ничего не известно», — заявили в СБР.

Советская и российская биатлонистка и лыжница скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

Резцова в составе сборной СССР завоевала золотую медаль Олимпиады (1988) в лыжной эстафете и серебро в гонке на 20 км. А потом в российской биатлонной команде выиграла золото на Играх 1992 и 1994 годов. Также она трижды становилась чемпионкой мира в лыжных гонках (1985, 1987, 1999).

Ранее двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков назвал смерть Резцовой большой потерей для российского биатлона.