Чепиков назвал смерть Резцовой большой потерей для российского биатлона

Советский и российский биатлонист и лыжник Сергей Чепиков отреагировал на новость о смерти олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой.

«С Анфисой я был знаком очень давно. Мы были вместе в сборной страны по биатлону. Она всегда поражала всех своей энергией и жизнерадостностью, была душой команды. У неё был огромный талант в биатлоне. Я выражаю соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для российского биатлона», — заявил Чепиков RT.

Ранее сообщалось, что советская и российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни.