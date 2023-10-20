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Чепиков назвал смерть Резцовой большой потерей для российского биатлона

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Советский и российский биатлонист и лыжник Сергей Чепиков отреагировал на новость о смерти олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой.
Чепиков назвал смерть Резцовой большой потерей для российского биатлона
  • РИА Новости

«С Анфисой я был знаком очень давно. Мы были вместе в сборной страны по биатлону. Она всегда поражала всех своей энергией и жизнерадостностью, была душой команды. У неё был огромный талант в биатлоне. Я выражаю соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для российского биатлона», — заявил Чепиков RT.

Ранее сообщалось, что советская и российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни.

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