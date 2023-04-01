Анфиса Резцова — о здоровье: никаких осложнений нет

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о состоянии своего здоровья.

«Всё идёт хорошо, продолжают ставить капельницы, иду на выздоровление. Пока не говорят о выписке, но возможно, что в понедельник мне скажут информацию об этом. Чувствую себя хорошо, никаких осложнений нет», — приводит слова Резцовой Sport24.

28 марта сообщалось, что Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа.

Она является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, а также один раз спортсменка завоевала золото в лыжных гонках.

Ранее СБР поздравил Кристину Резцову с рождением второй дочери.