Анфиса Резцова — о здоровье: никаких осложнений нет
- РИА Новости
«Всё идёт хорошо, продолжают ставить капельницы, иду на выздоровление. Пока не говорят о выписке, но возможно, что в понедельник мне скажут информацию об этом. Чувствую себя хорошо, никаких осложнений нет», — приводит слова Резцовой Sport24.
28 марта сообщалось, что Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа.
Она является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, а также один раз спортсменка завоевала золото в лыжных гонках.
Ранее СБР поздравил Кристину Резцову с рождением второй дочери.