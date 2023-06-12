29 трофеев с «Миланом», взлёт в Серию А с «Монцей» и реформа Лиги чемпионов: футбольное наследие Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони был знаковой фигурой не только для итальянского, но и для мирового футбола. Он купил «Милан» в сложные для клуба времена и за 31 год выиграл с командой 29 трофеев, в том числе пять раз — Лигу чемпионов. Во многом благодаря бизнесмену еврокубки стали проводиться в том формате, к которому болельщики привыкли сегодня. После продажи россонери политик приобрёл «Монцу» и за четыре сезона вывел клуб из третьего дивизиона в Серию А.

В Милане на 87-м году жизни умер Сильвио Берлускони. Президент «Монцы» и экс-владелец «Милана» скончался в клинике Сан-Раффаэле. У бывшего премьер-министра страны в апреле была обнаружена лейкемия. В прошлую пятницу он в очередной раз попал в больницу. До этого он был госпитализирован из-за пневмонии, которая развилась на фоне заболевания крови.

Берлускони, безусловно, знаковая фигура для итальянского футбола. Он приобрёл «Милан» в 1986 году и 31 год вкладывал в него всю душу. Бизнесмен, построивший свою империю с нуля и к тому моменту ставший медиамагнатом, купил россонери в тяжёлый для команды период. Она была отправлена в Серию B из-за скандала, связанного с незаконными ставками, и находилась на грани банкротства. А фанаты на трибунах вывешивали баннеры, умоляя Сильвио спасти погрязший в долгах клуб, имевший к тому моменту 87-летнюю историю и 19 трофеев.

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Берлускони с детства болел за «Милан» и не мог оставить его в беде. Так для россонери началась новая эпоха расцвета. Бизнесмен добился того, что клуб стал одним из лучших не только в Европе, но и в мире. Не просто вытащил его из ямы, а на долгие годы сделал образцом для подражания. Бизнесмен обновил тренировочную базу команды, начал издавать журнал Forza Milan, открыл магазин с сувенирной продукцией и, самое главное, предложил звёздным игрокам хорошую зарплату.

«Даже люди из «Реала» и «Барселоны» приезжали посмотреть, как устроен изнутри «Милан». Какая научно-комплексная бригада, какое отношение к футболистам. Другого такого клуба в мире не было, поверьте», — приводит слова скаута итальянцев Реваза Чохонелидзе «Спорт-Экспресс».

При Берлускони в команде выросло несколько поколений великих футболистов. За «Милан» в разное время играли Андрей Шевченко, Каха Каладзе, Паоло Мальдини, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Марко ван Бастен, Кака, Кафу, Кларенс Зеедорф и многие другие. Причём решения по игрокам президент часто принимал сам. Так, он приобрёл Роналдо у «Реала», когда у того было 10 кг лишнего веса. Как признался позднее Фабио Капелло, который в 2007 году возглавлял мадридцев, он отговаривал Сильвио от этой покупки.

«Была договорённость с какой-то арабской командой или вроде того, но мне позвонил Берлускони: «Фабио, как там Роналдо?» Я сказал ему: «Господин президент, не берите его, он любит ночную жизнь, любит женщин, весит 94 кг». Он отвечает: «Большое спасибо, Фабио!» А на следующий день я читаю в La Gazzetta dello Sport: «Роналдо переходит в «Милан», — приводит слова Капелло Marca.

Харизматичной, как её владелец, была и сама команда. Она играла ярче «Барселоны» или любого клуба АПЛ. Поэтому неудивительно, что «Милан» при новом владельце завоевал 29 трофеев: он восемь раз становился чемпионом Италии, а также пять выигрывал Лигу чемпионов. Причём дважды под руководством Карло Анчелотти, который одним из первых выразил соболезнования родным и близким Берлускони.

«Печаль от сегодняшнего дня не стирает те счастливые моменты, которые мы провели вместе. Я буду вечно благодарен президенту, но прежде всего ироничному, верному, умному и искреннему человеку, который сыграл важную роль в моей карьере футболиста, а затем и тренера. Спасибо, президент», — написал Анчелотти в социальных сетях.

Надо отметить, что именно Берлускони стал инициатором создания того формата еврокубков, который болельщики привыкли видеть сегодня: с группами по четыре команды и гарантированными шестью матчами для каждого коллектива. Ранее клубы с самого начала проводили встречи навылет. Это негативно влияло на интерес со стороны зрителей. Ведь часто случалось, что гранды покидали соревнования в самом начале плей-офф.

Президент «Милана», владевший крупной вещательной компанией, понимал: в таком виде Кубок европейских чемпионов остаётся вещью в себе для очень узкого круга фанатов и не может приносить прибыль. Для привлечения спонсоров, увеличения аудитории, заработка на медиаправах были необходимы изменения, и он добился от УЕФА серьёзной реформы, которая ожидаемо принесла свои плоды.

Увы, время не стояло на месте. В 2010-х Италия перестала быть центром футбольной Европы. Бюджеты клубов в других лигах благодаря новым инвесторам из Азии привели к тому, что «Милан» не мог находиться на одном уровне со своими главными конкурентами по Лиге чемпионов. Берлускони понимал: пришло время продавать команду, но долго не решался отдать в чужие руки своё детище. Переговоры велись несколько лет. Он покинул клуб только в начале 2017-го.

«Я ухожу после 30 лет работы здесь с болью и печалью. Но я осознаю, что современный футбол требует инвестиций и ресурсов для борьбы за самые высокие места на европейском и мировом уровне, и одной семье это больше не по силам. Но я навсегда останусь фанатом «Милана» — команды, любовь к которой ещё в детстве мне привил отец, мечты, которую мы все осуществили», — заявил Берлускони при расставании с россонери.

На этом связь политика с футболом не закончилась. Не прошло и года, как Сильвио приобрёл «Монцу», болтавшуюся в Серии С. Причём фанаты шутили над командой, что та никогда не пробьётся в высший дивизион.

Тем не менее, вместе с давним партнёром по «Милану» Адриано Галлиани Берлускони быстро навёл порядок в клубе, и в прошедшем сезоне коллектив впервые в истории дебютировал в Серии А.

«Лично я хочу быть главным героем. Возможно, не в первый сезон, но я хочу соревноваться с топ-клубами. Вы знаете, что я выиграл всё с «Миланом», но эмоции, которые я испытал в дни выхода «Монцы» в Серию А, были чем-то уникальным, превосходящим любой успех, достигнутый с россонери, с которыми я до сих пор тесно связан», — заявил Берлускони.

Надо отметить, что первый сезон в Серии А «Монца» может занести себе в актив. Команда заняла 11-е место в турнирной таблице, дважды обыграв «Юветус». Причём на встречи с туринцами бизнесмен настраивал коллектив в своём стиле, пообещав за победу автобус девушек лёгкого поведения. История умалчивает, исполнил ли Сильвио своё обещание.

Теперь клубу придётся двигаться дальше к заветным мечтам Берлускони уже без своего харизматичного президента.