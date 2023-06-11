Обречённые на успех: гол Родриго и сейвы Эдерсона помогли «Манчестер Сити» победить «Интер» в финале Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» в финале Лиги чемпионов и впервые в истории завоевал главный европейский клубный трофей. На протяжении большей части встречи нерадзурри успешно сдерживали атаки соперников и не позволяли им создавать моменты у своих ворот. Однако на 68-й минуте Родриго Эрнандес нанёс красивый обводящий удар после скидки Бернарду Силвы от лицевой и удачного рикошета. В оставшееся до финального свистка время итальянская команда могла не только сравнять счёт, но и выйти вперёд, однако несколько великолепных сейвов совершил Эдерсон.

В преддверии финала Лиги чемпионов с «Интером» «Манчестер Сити», казалось, был приговорён к победе. Пожалуй, в рамках турнира давно не было решающего матча, в котором фаворит был настолько очевиден.

Горожане на пути в Стамбул выбили из борьбы одну из сильнейших команд Европы — «Баварию», а также действующего обладателя трофея — «Реал». Причём оба клуба были разгромлены на «Этихаде». Мюнхенцы пропустили три безответных мяча, а мадридцы — четыре. На стадии 1/8 финала «Лейпциг» и вовсе позволил сопернику отличиться семь раз.

У нерадзурри сетка была намного проще, ведь в плей-офф они лишь раз встретились с представителем топ-5 ведущих первенств Старого Света, находящимся не в лучшей форме принципиальным соперником — «Миланом». До того были повержены два коллектива из Португалии — «Порту» и «Бенфика».

Также по теме «Готов принять любые последствия»: УЕФА не стал отстранять Марциняка от судейства финала Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал отстранять Шимона Марциняка от работы на финале Лиги чемпионов между «Манчестер...

Таким образом, английская дружина имела отличную возможность реабилитироваться перед болельщиками за поражение в финале-2021 от «Челси» и впервые завоевать главный еврокубок. Также она могла стать восьмой командой в истории континента, сделавшей требл (победы в еврокубке, чемпионате и кубке страны). Ну а Хосеп Гвардиола горел желанием выиграть ЛЧ впервые за 12 лет и сделать это не с «Барселоной».

Испанца явно беспокоила возможная недооценка подопечными соперника, а потому он перед встречей напомнил, что «Интер» является куда более титулованным клубом, нежели «Манчестер Сити», и обладает богатейшей историей. Визави испанца Симоне Индзаги, напротив, при каждой удобной возможности подчёркивал, что у его футболистов есть шанс на победу. По его признанию, они не испытывали страха перед грозным оппонентом.

Отличным примером того, что в ЛЧ всегда есть место сюрпризам, стала последняя победа самих чёрно-синих в 2010-м. Под руководством Жозе Моуринью они в полуфинале одолели казавшуюся тогда непогрешимой «Барселону» Гвардиолы, а в решающей встрече оказались сильнее «Баварии».

Тем более горожане не обошлись без потери. За несколько дней до финала их наставник сообщил о проблемах со спиной у Кайла Уолкера. Тот даже пропустил несколько тренировок, но восстановиться не успел и остался в запасе. А компанию Мануэлю Аканджи и Рубену Диашу в центре обороны составил Натан Аке. В остальном состав команды оказался оптимальным.

Индзаги же решил отзеркалить схему оппонента в три центральных защитника, чтобы лишить Эрлинга Холанда и компанию пространства на чужой половине. Тройку у своих ворот сформировали Маттео Дармиан, Франческо Ачерби и Алессандро Бастони. В середине поля с первых минут появился Николо Барелла, а не получивший небольшое повреждение в полуфинале Генрих Мхитарян.

Однако первый тайм получился абсолютно обескураживающим для фаворита, хотя показалось, что дебют полностью остался за ним. Сначала Холанд, получив проникающую передачу от Кевина Де Брёйне, пробил выше, но угодил в офсайд, а затем Бернарду Силва почти из правого угла вратарской чуть не попал в створ.

Но в дальнейшем горожане создавали моменты с огромным трудом. Индзаги перед матчем обещал, что приготовил план, при котором его команда в полном составе будет обороняться против всего «Сити», и сдержал обещание. Его подопечные действительно образцово действовали в прессинге. Игроки английского коллектива практически всегда получали передачи под давлением. Им попросту не позволяли спокойно принять мяч и поднять голову.

При этом нерадзурри не останавливались на своей половине и шли за соперниками на чужую. В частности, огромный объём работы на левом фланге выполнил Дармиан. А вот Дензел Думфрис на противоположном, напротив, старался не подниматься вперёд, чтобы не оставлять свободного пространства Джеку Грилишу. В опорной же зоне царили Брозович и Барелла.

Также по теме Баловни фортуны: «Севилья» в серии пенальти победила «Рому» и в седьмой раз выиграла Лигу Европы «Севилья» обыграла «Рому» в финале Лиги Европы и в седьмой раз за последние 17 лет завоевала второй по значимости континентальный...

В результате оппоненты выглядели откровенно растерянными. Они просто не знали, как им справиться с давлением и доставить мяч в чужую штрафную Холанду. Норвежец большую часть тайма откровенно скучал и нанёс лишь один выстрел в створ. По истечении получаса противостояния Де Брёйне завершил классную комбинацию пасом в штрафную на ход форварду, но тот пробил прямо в Андре Онану.

В довершение всех бед травму ещё до перерыва получил бельгиец. Кевин схватился за заднюю поверхность бедра и знаком продемонстрировал Гвардиоле, что не готов продолжать. Вместо него в бой вступил Фил Фоден.

Что касается игры «Интера» в атаке, то он почти ничего не создал у владений Эдерсона, за исключением пары неточных ударов с дальней дистанции, и все силы тратил на разрушение. Но бразилец всё равно заметно нервничал и в нескольких эпизодах выполнил неточные передачи.

Вторая половина также началась для «Манчестер Сити» не слишком успешно, хотя он пытался найти ключ к обороне соперника. В частности, английская дружина отказалась от постоянного владения и отдала сопернику мяч. Задумка заключалась в том, чтобы самим включать высокий прессинг и провоцировать нерадзурри на ошибки.

Но «Интер» продолжал действовать практически идеально и сам ловил фаворита на неточностях. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Аканджи пропустил передачу Силвы на вратаря, но не рассчитал скорость полёта мяча. В результате его перехватил Лаутаро Мартинес. Однако Эдерсон грамотно сократил дистанцию, а аргентинец бесхитростно пробил прямо в него с довольно острого угла, хотя под передачу в штрафной открывался вышедший на замену Ромелу Лукаку.

Если нерадзурри свой шанс упустили, то «Сити» на 68-й минуте выжали гол практически из ничего. Полумомента команде хватило, чтобы выйти вперёд. Причём создали мяч футболисты, призванные отвечать за разрушение, а не созидание. Центральный защитник Аканджи нашёл щёлочку в чужой линии обороны и выполнил отличный разрезающий пас на Силву. Португальца на лицевой уже, казалось, успел накрыть оппонент, но он с рикошетом исхитрился протолкнуть мяч на Родриго. А тот аккуратным обводящим ударом отправил снаряд в ближний угол.

Пусть в этот вечер ничего не получалось у Холанда и Грилиша, решающий выстрел записал себе в актив человек, от которого этого ждали меньше всего. Для сравнения: в текущем розыгрыше ЛЧ опорник до того отличился лишь раз.

К чести «Интера» он не сдался и в оставшееся до финального свистка время имел возможности не только восстановить равновесие на табло, но и выйти вперёд. Первый 100%-ный шанс упустил Федерико Димарко. Крайний защитник пришёл в чужую штрафную и после скидки партнёра классно перебрасывал вратаря головой, однако попал в перекладину, а на добивании — в Лукаку.

Следующие моменты в концовке не реализовал уже сам бельгиец. Сначала он, убежав вперёд после отличной вертикальной передачи, из пределов штрафной отправил мяч прямо в Эдерсона. А на 88-й минуте горожан спасло только чудо. Последовала подача в штрафную с правого фланга, и Робен Госенс выполнил скидку на Лукаку. Но бельгиец из пределов вратарской пробил прямо в ногу голкиперу.

Таким образом, «Манчестер Сити» всё-таки дожал «Интер» и впервые стал победителем Лиги чемпионов, а также завоевал второй еврокубок в истории после Кубка обладателей кубков 1970. А Гвардиола завоевал этот трофей в третий раз в карьере (впервые не с «Барселоной»), догнав по данному показателю Зинедина Зидана.