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Гюндоган — о финале Лиги чемпионов: нужно просто попытаться насладиться этим моментом в полной мере

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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о финальном матче Лиги чемпионов с «Интером».
Гюндоган — о финале Лиги чемпионов: нужно просто попытаться насладиться этим моментом в полной мере
  • Gettyimages.ru

«В таких финалах всегда важно больше желать победы, чем бояться проиграть. Нужно просто попытаться насладиться этим в полной мере и постоянно напоминать себе, через что вы прошли, для того, чтобы получить такую привилегию, играть там», — цитирует Гюндогана Sport1.

Он также подчеркнул, что не думает о поражении в данном матче.

В финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с миланским «Интером». Матч состоится в Стамбуле 10 июня, начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» опасается, что мадридский «Реал» может переманить Эрлинга Холанда.

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