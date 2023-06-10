Гюндоган — о финале Лиги чемпионов: нужно просто попытаться насладиться этим моментом в полной мере
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«В таких финалах всегда важно больше желать победы, чем бояться проиграть. Нужно просто попытаться насладиться этим в полной мере и постоянно напоминать себе, через что вы прошли, для того, чтобы получить такую привилегию, играть там», — цитирует Гюндогана Sport1.
Он также подчеркнул, что не думает о поражении в данном матче.
В финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с миланским «Интером». Матч состоится в Стамбуле 10 июня, начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» опасается, что мадридский «Реал» может переманить Эрлинга Холанда.