Ван Бастен: просмотр футбола становится утомительным

Бывший футболист сборной Нидерландов Марко ван Бастен высказался о возможности введения чистого времени в футболе.

«Арбитры стали больше добавлять к основному времени матча. Это бесполезно. Просмотр футбола становится утомительным. Если людям действительно будет неинтересно, они выберут просмотр сериала или фильма», — цитирует ван Бастена FCUpdate.

10 июня состоится финальный матч Лиги чемпионов между миланским «Интером» и английским «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе в Стамбуле, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.

Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги сообщил о готовности полузащитника Генриха Мхитаряна сыграть в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».