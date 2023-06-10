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Ван Бастен: просмотр футбола становится утомительным

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Бывший футболист сборной Нидерландов Марко ван Бастен высказался о возможности введения чистого времени в футболе.
Ван Бастен: просмотр футбола становится утомительным
  • Gettyimages.ru
  • © VI Images

«Арбитры стали больше добавлять к основному времени матча. Это бесполезно. Просмотр футбола становится утомительным. Если людям действительно будет неинтересно, они выберут просмотр сериала или фильма», — цитирует ван Бастена FCUpdate.

10 июня состоится финальный матч Лиги чемпионов между миланским «Интером» и английским «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе в Стамбуле, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.

Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги сообщил о готовности полузащитника Генриха Мхитаряна сыграть в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

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