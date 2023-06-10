Индзаги сообщил о готовности Мхитаряна сыграть в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги сообщил о готовности полузащитника Генриха Мхитаряна сыграть в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Да, он восстановился после повреждения и будет готов. У нас есть отличный состав, мы сможем рассчитывать также и на Корреа», — сообщил Индзаги на предматчевой пресс-конференции.

Мхитарян в составе «Интера» вышел в финал Лиги чемпионов. Команда в решающем матче сыграет с «Манчестер Сити». Финал пройдёт 10 июня в Стамбуле.

Ранее полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян высказался о своём соотечественнике Мхитаряне.