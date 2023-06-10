Гвардиола: итальянские команды думают, что при счёте 0:0 они выигрывают

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с миланским «Интером».

«Самое важное в таких матчах — думать, что при счёте 0:0 ты проигрываешь, хоть это и не так. Итальянские команды думают, что при счёте 0:0 они выигрывают. Поэтому надо войти в ритм игры, но в то же время сохранять стабильность структуры и в нужные моменты сделать шаг вперёд», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Финальный матч состоится 10 июня в Стамбуле и начнётся в 22:00 мск.

Ранее Гвардиола назвал победу в Лиге чемпионов абсолютной мечтой.