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Гвардиола: итальянские команды думают, что при счёте 0:0 они выигрывают

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с миланским «Интером».
Гвардиола: итальянские команды думают, что при счёте 0:0 они выигрывают
  • Gettyimages.ru

«Самое важное в таких матчах — думать, что при счёте 0:0 ты проигрываешь, хоть это и не так. Итальянские команды думают, что при счёте 0:0 они выигрывают. Поэтому надо войти в ритм игры, но в то же время сохранять стабильность структуры и в нужные моменты сделать шаг вперёд», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Финальный матч состоится 10 июня в Стамбуле и начнётся в 22:00 мск.

Ранее Гвардиола назвал победу в Лиге чемпионов абсолютной мечтой.

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