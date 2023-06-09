Гвардиола назвал победу в Лиге чемпионов абсолютной мечтой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что сделает всё возможное для победы в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Интером».

«Победа в Лиге чемпионов — абсолютная мечта. Чтобы чего-то добиться, нужно иметь правильную долю одержимости и желания. Мы прекрасно знаем, насколько важен этот турнир. Просто сосредоточены на том, что нам нужно делать», — цитирует Гвардиолу пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Испанский специалист признался, что посмотрел большое количество матчей «Интера», чтобы постараться узнать итальянскую команду как можно лучше.

«Эта команда может атаковать как по центру, так и на флангах. Это очень сложно контролировать. Если ты окажешься один на один, они могут уничтожить тебя», — добавил Гвардиола.

В финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с миланским «Интером». Матч состоится в Стамбуле 10 июня, начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» опасается, что мадридский «Реал» может переманить Эрлинга Холанда.