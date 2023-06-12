«Монца» выразила соболезнования в связи со смертью Берлускони

Исполнительный директор «Монцы» Адриано Галлиани высказался в связи со смертью президента клуба Сильвио Берлускони.

«Пустота, которая никогда не может быть заполнена, навсегда останется с нами. Спасибо Вам за всё, президент», — говорится в сообщении в социальных сетях.

Берлускони был главой «Милана» более 30 лет — с 1986 по 2017 год. В 2018 году бывший премьер-министр Италии приобрёл футбольный клуб «Монца», который выступал в Серии С.

12 июня стало известно о смерти Берлускони, который скончался в больнице в Милане в возрасте 86 лет.

Ранее болельщики «Милана» вывесили трогательный баннер в честь Ибрагимовича.