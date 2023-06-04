Болельщики «Милана» вывесили трогательный баннер в честь Ибрагимовича

Болельщики «Милана» попрощались с нападающим Златаном Ибрагимовичем, который покинет клуб по окончании сезона.

Фанаты вывесили на трибуне стадиона «Сан-Сиро» баннер с надписью Godbye, обыграв английские слова «бог» (God) и «прощай» (Goodbye).

41-летний футболист летом 2022 года продлил соглашение с «Миланом». Он присоединился к команде в 2020 году. В текущем сезоне форвард провёл за клуб четыре матча и забил один мяч. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перейти в «Монцу» в летнее трансферное окно.