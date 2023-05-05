Foot Mercato: Ибрагимович согласился перейти из «Милана» в «Монцу» в летнее трансферное окно

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Foot Mercato, шведский форвард достиг устной договорённости с «Монцей» о переходе по окончании текущего сезона.

По информации источника, на решение Ибрагимовича перейти в «Монцу» повлияли хорошие взаимоотношения с владельцем клуба Сильвио Берлускони.

41-летний футболист летом 2022 года продлил соглашение с «Миланом». Он присоединился к команде в 2020 году. В текущем сезоне он провёл за клуб четыре матча и забил один мяч. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович хочет остаться в «Милане» ещё на сезон.