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Foot Mercato: Ибрагимович согласился перейти из «Милана» в «Монцу» в летнее трансферное окно

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Foot Mercato: Ибрагимович согласился перейти из «Милана» в «Монцу» в летнее трансферное окно
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Как сообщает Foot Mercato, шведский форвард достиг устной договорённости с «Монцей» о переходе по окончании текущего сезона.

По информации источника, на решение Ибрагимовича перейти в «Монцу» повлияли хорошие взаимоотношения с владельцем клуба Сильвио Берлускони.

41-летний футболист летом 2022 года продлил соглашение с «Миланом». Он присоединился к команде в 2020 году. В текущем сезоне он провёл за клуб четыре матча и забил один мяч. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович хочет остаться в «Милане» ещё на сезон.

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