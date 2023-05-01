Calciomercato: Ибрагимович хочет остаться в «Милане» ещё на сезон

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович хочет заключить с «Миланом» новый контракт.

Футболист в скором времени проведёт переговоры с руководством миланского клуба, сообщает Calciomercato.

Отмечается, что, если клуб откажется от нового контракта, швед будет искать новую команду.

41-летний футболист летом 2022 года продлил соглашение с «Миланом». Он присоединился к команде в 2020 году. В текущем сезоне он провёл за клуб четыре матча и забил один мяч. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович рискует досрочно завершить сезон-2022/23 из-за травмы.