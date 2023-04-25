Ибрагимович может больше не сыграть за «Милан» в нынешнем сезоне из-за травмы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рискует досрочно завершить сезон-2022/23 из-за травмы.

По информации Pazzi di Fanta, игрок получил повреждение на тренировке. Он почувствовал боль и покинул занятие. Отмечается, что у Ибрагимовича могут быть проблемы с икрами. Не исключено, что форвард может больше не сыграть в нынешнем сезоне.

Игрок провёл за миланский клуб четыре матча в сезоне-2022/23 и забил один гол. Его контракт действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Милан» не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем.