Ибрагимович может больше не сыграть за «Милан» в нынешнем сезоне из-за травмы

Короткая ссылка
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рискует досрочно завершить сезон-2022/23 из-за травмы.

По информации Pazzi di Fanta, игрок получил повреждение на тренировке. Он почувствовал боль и покинул занятие. Отмечается, что у Ибрагимовича могут быть проблемы с икрами. Не исключено, что форвард может больше не сыграть в нынешнем сезоне.

Игрок провёл за миланский клуб четыре матча в сезоне-2022/23 и забил один гол. Его контракт действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Милан» не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить