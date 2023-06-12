В «Милане» опечалены смертью Берлускони

Пресс-служба «Милана» выразила соболезнования в связи со смертью бывшего владельца команды Сильвио Берлускони.

«Милан» глубоко опечален и скорбит в связи с кончиной незабвенного Сильвио Берлускони, клуб выражает соболезнования его семье, коллегам и самым дорогим друзьям. Благодарим вас, господин президент. Вы всегда с нами», — говорится в сообщении.

Берлускони был главой «Милана» более 30 лет — с 1986 по 2017 год. В 2018 году бывший премьер-министр Италии приобрёл футбольный клуб «Монца», который выступал в Серии С.

12 июня стало известно о смерти Берлускони, который скончался в больнице в Милане в возрасте 86 лет.

Ранее «Монца» выразила соболезнования в связи со смертью Берлускони.