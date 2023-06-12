Путин: сейчас на международной арене немного таких политиков, как Берлускони
- РИА Новости
По его словам, Берлускони имел привилегию — он говорил то, что думал.
«Таких людей сейчас на международной арене немного. Он был большим другом нашего народа и многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странами», — сказал президент.
Берлускони был инициатором развития отношений между Россией и НАТО, подчеркнул Путин.
«Именно при его участии были созданы соответствующие механизмы взаимодействия, по его инициативе. Прежде всего это был, конечно, итальянский политик», — сказал он.
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.
Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.
Президент России отметил, что Берлускони был для него дорогим человеком и настоящим другом.