Путин: сейчас на международной арене немного таких политиков, как Берлускони

Таких политиков, как Сильвио Берлускони, сейчас на международной арене немного, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, Берлускони имел привилегию — он говорил то, что думал.

«Таких людей сейчас на международной арене немного. Он был большим другом нашего народа и многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странами», — сказал президент.

Берлускони был инициатором развития отношений между Россией и НАТО, подчеркнул Путин.

«Именно при его участии были созданы соответствующие механизмы взаимодействия, по его инициативе. Прежде всего это был, конечно, итальянский политик», — сказал он.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.

Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.

Президент России отметил, что Берлускони был для него дорогим человеком и настоящим другом.