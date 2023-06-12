Путин заявил, что Берлускони был для него дорогим человеком и настоящим другом
- РИА Новости
«Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях», — сказано в письме Путина, которое он направил в адрес президента Италии Серджо Маттарелле.
Путин в своём послании рассказал, что в ходе каждой из встреч с Берлускони он «буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора».
«Его уход из жизни — невосполнимая потеря и большое горе. Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Сильвио», — сказал глава государства.
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.
Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.