Путин заявил, что Берлускони был для него дорогим человеком и настоящим другом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. Он назвал итальянского политика истинным патриотом, патриархом итальянской политики. В России его будут помнить как принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между странами, заявил российский лидер.

«Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях», — сказано в письме Путина, которое он направил в адрес президента Италии Серджо Маттарелле.

Путин в своём послании рассказал, что в ходе каждой из встреч с Берлускони он «буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора».

«Его уход из жизни — невосполнимая потеря и большое горе. Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Сильвио», — сказал глава государства.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.

Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.