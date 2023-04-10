Анфиса Резцова: вот я сейчас хочу проситься домой из больницы, уже надоело

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о своём самочувствии после инфаркта.

«Я уже три недели в больнице лежу. Мне уже друзья тут накидали, написали, какие лекарства помогают, повышают конкретно гемоглобин. И вот я сейчас хочу проситься домой, уже надоело», — цитирует Резцову kp.ru.

28 марта сообщалось, что Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа.

Она является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, один раз спортсменка завоевала золото в лыжных гонках.

Ранее российская биатлонистка Кристина Резцова во второй раз стала матерью.