Анфиса Резцова: вот я сейчас хочу проситься домой из больницы, уже надоело
- РИА Новости
- © Михаил Мокрушин
«Я уже три недели в больнице лежу. Мне уже друзья тут накидали, написали, какие лекарства помогают, повышают конкретно гемоглобин. И вот я сейчас хочу проситься домой, уже надоело», — цитирует Резцову kp.ru.
28 марта сообщалось, что Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа.
Она является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, один раз спортсменка завоевала золото в лыжных гонках.
Ранее российская биатлонистка Кристина Резцова во второй раз стала матерью.