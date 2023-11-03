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Вайцеховская назвала Мюллер величайшим тренером по фигурному катанию XX века

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская отреагировала на смерть тренера по фигурному катанию Ютты Мюллер.
Вайцеховская назвала Мюллер величайшим тренером по фигурному катанию XX века
  • Gettyimages.ru
  • © ullstein bild

«Не стало Ютты Мюллер — очень яркого представителя великой тренерской когорты прошлого века. Возможно, величайшей. И очень противоречивой по сегодняшним временам.

Я познакомилась с ней уже не в самый звёздный период карьеры, а на излёте, когда тренер вернулась в большой спорт вместе с Катариной Витт в 1993-м. И тогда же поняла, что лучше Катарины Витт о тренере не скажет никто.

«…Когда мне впервые сказали, что отныне я буду работать с Юттой Мюллер, я пришла в ужас. Мы тренировались на одном стадионе, и я каждый день видела, как плачет в раздевалке её дочь Габи, которая к тому времени уже была чемпионкой мира».

Но уйти я не могла. Гораздо проще оказалось привыкнуть к мысли, что Мюллер всегда права. Но как же я порой её ненавидела! 

Она постоянно держала нас в чёрном теле. Мне всё время приходилось донашивать платья, в которых до меня выступала Аннет Петч, а та, в свою очередь, донашивала их после Зайферт и Кристины Эррат. Не могу сказать, что мне это нравилось, но я подсознательно ждала дня, когда кто-то начнёт донашивать костюмы и за мной.

В 14 лет я впервые поехала на чемпионат Европы. Теоретически я знала, что победить там должна Аннет Петч, но когда это произошло у меня на глазах, со мной случилась истерика. Никогда не забуду, как кричала на меня Мюллер. Когда и это не помогло, она на глазах у всех влепила мне пощёчину.

Когда я рассказала обо всем дома, отец, не говоря ни слова, оделся и ушёл. Появился он через час: «Я только что был у Мюллер и сказал ей, что на каток ты больше не придёшь…»

Это была катастрофа. Я прекрасно понимала, что после случившегося просить у Мюллер прощения бессмысленно. Сама не зная зачем, я положила коньки в сумку и чуть свет поехала на каток, убеждая себя, что это — в последний раз. На льду никого не было, поэтому я разделась и начала кататься. И совершенно неожиданно — впервые в жизни — прыгнула тройной прыжок. Потом — ещё один, ещё…»

Тут-то и раздался за спиной голос Мюллер: «Так, быстрее, резче… Молодец!» — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Мюллер умерла утром 2 ноября в возрасте 94 лет. За годы тренерской карьеры немка воспитала двукратную олимпийскую чемпионку Катарину Витт и победительницу Олимпийских игр Анетт Петч, чемпионов мира Габи Зайферт и Яна Хоффмана.

Ранее сообщалось, что бывшая канадская фигуристка Александра Пол погибла в автокатастрофе в 31 год.

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