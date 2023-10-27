«Пример честности, искренности и трудолюбия»: не стало двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова

В Москве в возрасте 86 лет скончался двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов. Мир биатлона потерял одного из патриархов своего вида, который прославился не только как атлет, но и в качестве тренера, а позднее и руководителя. Коллеги отмечают, что он всегда болел душой за своё дело и оставался верен ему до последних дней.

Российское биатлонное сообщество понесло ещё одну тяжёлую потерю. В пятницу, 27 октября, всего через несколько дней после похорон Анфисы Резцовой, ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов.

Прославленный спортсмен и тренер, которому было 86 лет, скончался в столичном геронтологическом центре «Люблино». По словам источника ТАСС из его окружения, Маматов переехал в пансионат около двух лет назад вместе с супругой. В прошлом году спутницы жизни Виктора Фёдоровича не стало, и это окончательно подорвало его здоровье. Сообщается, что в последние несколько месяцев он редко покидал свою палату и с трудом узнавал родственников и знакомых.

«Горько осознавать, что уходят наши учителя, те, кто всегда был примером честности, искренности и трудолюбия», — заявил министр спорта Олег Матыцин.

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Маматов пришёл в большой биатлон довольно поздно, лишь после службы в армии, и долго пробивался в основной состав сборной СССР. Первым крупным международным стартом для него стал чемпионат мира 1967 года, на котором 29-летний спортсмен с ходу победил в индивидуальной гонке. Всего же за свою карьеру уроженец Кемеровской области завоевал четыре награды высшего достоинства на мировых первенствах и два олимпийских золота.

Кроме того, он был знаменосцем сборной Советского Союза на открытии Игр 1968 года в Гренобле. По окончании спортивной карьеры Виктор Фёдорович занимался тренерской и преподавательской деятельностью, популяризировал биатлон. Коллегам он навсегда запомнится неутомимым энтузиастом своего дела, который отдавал всего себя на благо отечественного спорта.

«Он был великим спортсменом, чемпионом. Нас судьба сводила в очень непростое время — в 1990-е годы, в период распада Советского Союза. Он работал зампредседателя Спорткомитета СССР по зимним видам, вице-президентом ОКР. Я с ним очень тесно сотрудничал — прекрасный, ответственный человек. Переживал за дело и многое сделал для сохранения не только лыжного спорта, но и всех зимних видов... Маматов был одним из тех людей, которые внесли большой вклад в то, чтобы традиции советского спорта продолжились в российском», — поделился воспоминаниями почётный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, которого цитирует ТАСС.

Одним из тех спортсменов, с которыми великий биатлонист бок о бок завоёвывал золотые медали Игр в эстафете, был Александр Тихонов. Четырёхкратный олимпийский чемпион выразил соболезнования родным и близким Маматова, а также отметил его весомый вклад в развитие биатлона в стране.

«Ушёл из жизни великий спортсмен и великий гражданин. В 1966 году мы вместе с ним пришли в сборную СССР. Я многому у него научился, это был один из лучших стрелков мира. Мы, а я называю наше поколение поколением победителей, побеждали в эстафете на четырёх Олимпийских играх подряд. А следующее поколение уже под руководством Виктора Фёдоровича покорило ещё две Олимпиады подряд в эстафете. Он был командным бойцом и вписал своё имя в историю мирового спорта», — приводит слова Тихонова РИА Новости.

В свою очередь, Дмитрий Васильев, который становился олимпийским чемпионом под руководством Маматова, отметил, что его бывший тренер оставил яркий след не только в биатлоне, но и в советском спорте в целом.

«В последнее время он сильно болел, может, для него это лучший исход. Когда человеку тяжело на протяжении долгого периода... Но не будем об этом говорить. Это очень печально. Помню Виктора Фёдоровича как человека очень ответственного и скрупулёзного. Это человек с большой буквы», — подчеркнул глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга.

Двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Чепикову Маматов запомнился прежде всего человеческими качествами — добротой и отзывчивостью.

«Я очень давно был знаком с Виктором Фёдоровичем, ещё с тех времён, когда он был одним из руководителей Спорткомитета СССР и тренером сборной. Мы встречались с ним на различных соревнованиях. Он был душевным и отзывчивым человеком, который всегда стремился помочь спортсменам советом или оказать им поддержку. Маматов был выдающимся биатлонистом и тренером. Хочу выразить соболезнования его семье и близким. Российский биатлон потерял великого специалиста и спортсмена», — сказал Чепиков в разговоре с RT.

Биатлонная семья как могла поддерживала Маматова в последние годы его жизни. Регулярно в пансионате его навещали двукратные олимпийские чемпионки Анна Богалий и Ольга Зайцева, также не забывали о патриархе отечественного биатлона в Российском союзе спортсменов.

«Он по-прежнему живёт биатлоном и, насколько позволяет здоровье, готов делиться с нами своим бесценным опытом», — рассказывала в мае этого года Богалий после очередной встречи с Маматовым.

В середине октября «профессору биатлона» вручили благодарственное письмо за вклад в развитие его родного вида спорта. В конце ноября в Новосибирске пройдёт юбилейный, 50-й турнир «Приз олимпийского чемпиона Виктора Маматова», который сам он в последний раз посещал в 2020-м.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования всем родным. Это очень печальные новости. Я была у Виктора Фёдоровича на дне рождения... Говорили ему, чтобы он держался, не болел. Такова жизнь. Тяжело. Очень жаль, что он ушёл. Уходят легенды. Это пустоты в наших душах. Для меня он был примером. Это наш учитель. Память о нём будет всегда в наших сердцах», — цитирует Зайцеву «Спорт-Экспресс».