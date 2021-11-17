Маматов считает, что тренерам сборной России нужно больше доверять молодым биатлонистам
- РИА Новости
Во время представления своей книги Маматов поделился мнением о проблемах в российском биатлоне.
«Благодаря книге у меня встали перед глазами прошедшие баталии. Приходится констатировать, что мы упустили возможности, которые у нас были. Надо собираться и серьёзно обсуждать сложившуюся ситуацию, принимать меры. Возможно, даже административного характера. И в первую очередь — правильно расставить методические вопросы по всем нашим слоям: юниорскому, юношескому, молодёжному и взрослому. Надо брать молодых. Я так делал, на Олимпиаде в Сараево в эстафете бежали два бывших юниора. Я не боялся и доверял им», — цитирует Маматова ТАСС.
Новый биатлонный сезон стартует 27 ноября этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Ранее стало известно, как прошёл отбор в сборную России по биатлону перед Кубком мира.