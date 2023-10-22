Богалий ожидает, что биатлонисты будут получать удовольствие от выступлений

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась ожиданиями от сезона-2023/24.

«Чтобы они получали удовольствие от выступлений. И всегда хочется видеть чистую стрельбу. Для меня именно вопрос качественной работы на огневых рубежах является одним из основных.

Хотела бы видеть больше стабильности от Латыпова? Исправить ситуацию может только он сам. Тут уже нельзя сказать: тренер виноват. Спортсмены такого уровня должны много работать над собой. Впрочем, они всё и так прекрасно понимают», — сказала биатлонистка в интервью RT.

Ранее Анна Богалий высказалась о резерве сборной России по биатлону.