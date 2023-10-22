Узнать больше

Богалий ожидает, что биатлонисты будут получать удовольствие от выступлений

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась ожиданиями от сезона-2023/24.
Богалий ожидает, что биатлонисты будут получать удовольствие от выступлений
  • Gettyimages.ru
  • © GibsonPictures

«Чтобы они получали удовольствие от выступлений. И всегда хочется видеть чистую стрельбу. Для меня именно вопрос качественной работы на огневых рубежах является одним из основных.

Хотела бы видеть больше стабильности от Латыпова? Исправить ситуацию может только он сам. Тут уже нельзя сказать: тренер виноват. Спортсмены такого уровня должны много работать над собой. Впрочем, они всё и так прекрасно понимают», — сказала биатлонистка в интервью RT.

Ранее Анна Богалий высказалась о резерве сборной России по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить