Богалий высказалась о резерве сборной России по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий оценила состояние ближайшего резерва сборной России.

«Не лучше, чем было раньше. Есть хорошие юниоры-мальчики, которые стучатся в основной состав несколько лет. Они подрастут и будут достойно конкурировать в первой команде. Девочек, наверное, нужно немного подождать. Несколько неплохих спортсменок сейчас только выходят в юниорский возраст, хотя и там уже есть биатлонистки, знающие, как правильно стрелять. Однако нам нужно прогрессировать, чтобы уровень ребят был выше. Кроме того, сами атлеты должны предъявлять более серьёзные требования к себе», — сказала биатлонистка в интервью RT.

Ранее Анна Богалий оценила развитие биатлона в России.