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Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Чарльтон умер в возрасте 86 лет

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Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии сэр Бобби Чарльтон ушёл из жизни в возрасте 86 лет.
Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Чарльтон умер в возрасте 86 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

Чарльтон выжил в мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, после чего помог «Юнайтед» стать чемпионом Англии в 1965 и 1967 годах. В 1994 году Чарльтон был посвящён в рыцари.

До 2017 года он был лучшим бомбардиром в истории МЮ, пока его не обошёл Уэйн Руни.

Ранее сообщалось, что умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Резцова.

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