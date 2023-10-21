Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Чарльтон умер в возрасте 86 лет
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Об этом говорится в заявлении на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».
Чарльтон выжил в мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, после чего помог «Юнайтед» стать чемпионом Англии в 1965 и 1967 годах. В 1994 году Чарльтон был посвящён в рыцари.
До 2017 года он был лучшим бомбардиром в истории МЮ, пока его не обошёл Уэйн Руни.
Ранее сообщалось, что умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Резцова.