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Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка

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Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по обвинению в призывах к терроризму.

«Малюку Василию Васильевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — сообщает пресс-служба судов столицы.

Малюк обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

Глава СБУ объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Василий Малюк ранее признал, что СБУ пытается наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он намекнул на то, что украинская спецслужба причастна к убийствам в России военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, однако заявил, что Киев не будет брать на себя ответственность за эти преступления.

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