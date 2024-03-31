Акция по высадке цветов в память о погибших в «Крокусе» прошла в России
- РИА Новости
Об этом Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) сообщает в Telegram.
В заявлении сказано, что 31 марта по всей России прошли акции по высадке крокусов — цветов, символизирующих надежду и возрождение.
«Как память о тех, кто пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле», — отмечается в сообщении.
30 марта минута молчания была объявлена у «Крокус Сити Холла» перед концертом в память о погибших при теракте.
В акции памяти жертв теракта в «Крокусе» приняли участие представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций.