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Акция по высадке цветов в память о погибших в «Крокусе» прошла в России

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В России прошла акция по высадке крокусов в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Акция по высадке цветов в память о погибших в «Крокусе» прошла в России
  • РИА Новости

Об этом Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) сообщает в Telegram.

В заявлении сказано, что 31 марта по всей России прошли акции по высадке крокусов — цветов, символизирующих надежду и возрождение.

«Как память о тех, кто пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле», — отмечается в сообщении.

30 марта минута молчания была объявлена у «Крокус Сити Холла» перед концертом в память о погибших при теракте.

В акции памяти жертв теракта в «Крокусе» приняли участие представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций.

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