Около 130 дипмиссий приняли участие в акции памяти жертв теракта в «Крокусе»

В акции памяти жертв теракта в «Крокусе» приняли участие представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций.

«Около 130 дипмиссий и международных организаций. Общее число иностранных участников сегодняшнего мероприятия — более 250 человек», — сообщили РИА Новости в департаменте государственного протокола МИД России.

В ведомстве выразили признательность дипломатам за солидарность с российским народом в тяжёлое время. Среди участников мероприятия были послы США и стран ЕС, а также Ватикана, Бразилии, Боливии, Никарагуа, Перу, Израиля, Ирана, Сирии и других.

Белые воздушные шары запустили в небо в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее стало известно, что число пострадавших увеличилось до 551.