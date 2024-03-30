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Около 130 дипмиссий приняли участие в акции памяти жертв теракта в «Крокусе»

Более ста дипломатов приняли участие в акции памяти у «Крокуса»

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В акции памяти жертв теракта в «Крокусе» приняли участие представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций.
Около 130 дипмиссий приняли участие в акции памяти жертв теракта в «Крокусе»
  • РИА Новости

«Около 130 дипмиссий и международных организаций. Общее число иностранных участников сегодняшнего мероприятия — более 250 человек», — сообщили РИА Новости в департаменте государственного протокола МИД России.

В ведомстве выразили признательность дипломатам за солидарность с российским народом в тяжёлое время. Среди участников мероприятия были послы США и стран ЕС, а также Ватикана, Бразилии, Боливии, Никарагуа, Перу, Израиля, Ирана, Сирии и других.

Белые воздушные шары запустили в небо в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее стало известно, что число пострадавших увеличилось до 551.

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