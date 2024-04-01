СВР: теракт в «Крокусе» связан с атаками ВСУ на Курскую и Белгородскую области
- AFP
Информация об этом содержится в сообщении, распространённом пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Отмечается, что киевский режим уже давно ведёт против России полноценную террористическую войну, о чём открыто заявляют его представители: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов или глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
«Убийство мирных людей в Подмосковье — прямой родственник массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ в Курской и Белгородской областях», — говорится в материале.
Также в сообщении СВР указывается, что администрация президента США Джо Байдена выгораживает ответственных за теракт и искажает картину произошедшего.