Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске — «прямой родственник» массированных ракетных обстрелов и атак украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ на Курскую и Белгородскую области.

Информация об этом содержится в сообщении, распространённом пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Отмечается, что киевский режим уже давно ведёт против России полноценную террористическую войну, о чём открыто заявляют его представители: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов или глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

«Убийство мирных людей в Подмосковье — прямой родственник массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ в Курской и Белгородской областях», — говорится в материале.

Также в сообщении СВР указывается, что администрация президента США Джо Байдена выгораживает ответственных за теракт и искажает картину произошедшего.