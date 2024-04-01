СВР: администрация Байдена начала искажать картину теракта в «Крокусе»
- AFP
- © NATALIA KOLESNIKOVA
«Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что администрация Джо Байдена активизирует работу по формированию искажённой картины произошедшего в России 22 марта масштабного теракта», — заявило пресс-бюро разведслужбы.
Как сообщило ведомство, Вашингтон начал «выгораживать» Владимира Зеленского ещё до того, «как успел остыть пепел» сгоревшего «Крокус Сити Холла».
«Подобная поспешность многим на Западе кажется опрометчивой, а на Востоке — подозрительной», — сказано в заявлении.
В Кремле отмечали, что Соединённые Штаты, выдвигая одну версию насчёт виновников теракта в «Крокус Сити Холле», хотят переключить внимание следствия.