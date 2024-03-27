Песков: США одной версией по теракту в «Крокусе» хотят отвлечь внимание
- РИА Новости
Он отметил, что следствие по делу продолжается.
«По меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной-единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание», — цитирует его РИА Новости.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал очень странными преждевременные заявления США о якобы ответственности «Исламского государства»* за теракт в России.
Как считает эксперт, это выглядит так, будто США пытаются заранее отвергнуть предположение о причастности Киева к совершению теракта.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.