Соединённые Штаты, выдвигая одну версию насчёт виновников теракта в «Крокус Сити Холле», хотят переключить внимание следствия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что следствие по делу продолжается.

«По меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной-единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание», — цитирует его РИА Новости.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал очень странными преждевременные заявления США о якобы ответственности «Исламского государства»* за теракт в России.

Как считает эксперт, это выглядит так, будто США пытаются заранее отвергнуть предположение о причастности Киева к совершению теракта.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.