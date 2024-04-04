ФСБ задержала в Москве, Сибири и на Урале троих причастных к теракту в «Крокусе»
- РИА Новости
Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Один из задержанных имеет гражданство России.
Как отмечается, «двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте».
Третий вербовал пособников теракта и финансировал её исполнителей.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, которые контролируются США.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, после чего произошёл пожар.
Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, пострадал 551.