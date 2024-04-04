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ФСБ задержала в Москве, Сибири и на Урале троих причастных к теракту в «Крокусе»

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В Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны ещё трое выходцев из Центральной Азии, которые причастны к теракту в «Крокус Сити Холле».
ФСБ задержала в Москве, Сибири и на Урале троих причастных к теракту в «Крокусе»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Один из задержанных имеет гражданство России.

Как отмечается, «двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте».

Третий вербовал пособников теракта и финансировал её исполнителей.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, которые контролируются США.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, после чего произошёл пожар.

Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, пострадал 551.

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