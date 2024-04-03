Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, которые контролируются США.

Он подчеркнул, что киевский режим не является самостоятельным, а полностью контролируется Вашингтоном, передаёт РИА Новости.

«Необходимо также учитывать, что ИГИЛ*, «Аль-Каиду»** и другие террористические организации создал Вашингтон», — добавил Патрушев.

Кроме того, он напомнил, что совершившие теракт в «Крокусе» и их пособники были арестованы во время попытки прорыва к госгранице России, где с Украины готовилось «окно» для перехода.

Ранее в МИД России заявили, что следственные действия указывают, что следы терактов в стране ведут в Киев.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 14.02.2003.