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МИД: следственные действия указывают, что следы терактов в России ведут в Киев

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Следственные действия правоохранителей России показали, что следы произошедших за последнее время на российской территории терактов ведут в Киев.
МИД: следственные действия указывают, что следы терактов в России ведут в Киев
  • РИА Новости

Об этом заявили в российском МИД.

Как сказано в сообщении, совершённый в «Крокус Сити Холле» теракт — далеко не первая террористическая атака против России за последнее время.

Так, проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину, заявили в ведомстве.

Также российский МИД сообщает, что в связи с рядом терактов в России Москва требует от Киева ареста главы СБУ Василия Малюка.

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