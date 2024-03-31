Следственные действия правоохранителей России показали, что следы произошедших за последнее время на российской территории терактов ведут в Киев.

Об этом заявили в российском МИД.

Как сказано в сообщении, совершённый в «Крокус Сити Холле» теракт — далеко не первая террористическая атака против России за последнее время.

Так, проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину, заявили в ведомстве.

Также российский МИД сообщает, что в связи с рядом терактов в России Москва требует от Киева ареста главы СБУ Василия Малюка.