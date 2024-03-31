МИД: следственные действия указывают, что следы терактов в России ведут в Киев
- РИА Новости
Об этом заявили в российском МИД.
Как сказано в сообщении, совершённый в «Крокус Сити Холле» теракт — далеко не первая террористическая атака против России за последнее время.
Так, проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину, заявили в ведомстве.
Также российский МИД сообщает, что в связи с рядом терактов в России Москва требует от Киева ареста главы СБУ Василия Малюка.