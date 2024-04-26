Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Регулятор сообщил, что повышенный внутренний спрос превышает возможности расширения предложения, поэтому инфляция будет возвращаться к цели медленнее, чем прогнозировалось в феврале.
- РИА Новости
Инфляционное давление постепенно ослабевает, однако остаётся высоким, отмечает пресс-служба ЦБ.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что пик инфляции в России остался позади.
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