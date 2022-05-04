Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед рядом зарубежных кредиторов

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, указ о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами позволяет возвращать долги России, её регионов и муниципальных образований, а также резидентов России в рублях.

Ранее Путин подписал указ об ответных экономических мерах из-за действий недружественных стран.

В середине апреля премьер-министр России Михаил Мишустин также подписал постановление о временных правилах исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями.