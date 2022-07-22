Кабмин включил Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных стран

Правительство России расширило перечень недружественных государств.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В список включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Ранее правительство России утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.

Соответствующее распоряжение было подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».