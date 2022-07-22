Кабмин включил Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных стран
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Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В список включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
Ранее правительство России утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.
Соответствующее распоряжение было подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».