Песков заявил, что бизнесмены из недружественных стран являются дружественными для России

Заинтересованные в российском рынке предприниматели из недружественных стран являются дружественными для России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Руководство (других стран. — RT), которое так недружественно действует в нашем отношении, — они недружественные, а бизнесмены, заинтересованные в нашем рынке, — они остаются дружественными», — заявил он в интервью «Известиям».

Песков добавил, что зарубежные предприниматели останутся «объектом особого внимания и заботы».

Также он отметил, что иностранный бизнес оказался под беспрецедентным давлением со стороны своих государств. В большей степени с давлением сталкивается американский бизнес.