Песков заявил, что иностранный бизнес оказался под беспрецедентным давлением со стороны США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что иностранный бизнес оказался под беспрецедентным давлением со стороны своих государств. В большей степени с давлением сталкивается американский бизнес.

Песков допустил, что большое количество иностранных бизнесменов хотели бы посетить ПМЭФ-2022.

«Но очевидно, что они все сталкиваются с беспрецедентным давлением. Давление совершенно беспардонное, давление жесточайшее: выкручивание рук, запугивание, шантаж и так далее и тому подобное», — сказал он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что главным образом запугиванием бизнесменов занимаются Соединённые Штаты.

«Обходят, обзванивают компании, крупные компании, и сыпят направо-налево угрозы», — рассказал Песков.

Ранее Песков заявил, что власти России очень бережно относятся к тем зарубежным брендам, которые не ушли с российского рынка или намерены вернуться на него при первой возможности, несмотря на оказываемое давление извне.