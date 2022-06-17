Песков заявил, что иностранный бизнес оказался под беспрецедентным давлением со стороны США

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил, что иностранный бизнес оказался под беспрецедентным давлением со стороны своих государств. В большей степени с давлением сталкивается американский бизнес.
Песков заявил, что иностранный бизнес оказался под беспрецедентным давлением со стороны США
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Песков допустил, что большое количество иностранных бизнесменов хотели бы посетить ПМЭФ-2022.

«Но очевидно, что они все сталкиваются с беспрецедентным давлением. Давление совершенно беспардонное, давление жесточайшее: выкручивание рук, запугивание, шантаж и так далее и тому подобное», — сказал он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что главным образом запугиванием бизнесменов занимаются Соединённые Штаты.

«Обходят, обзванивают компании, крупные компании, и сыпят направо-налево угрозы», — рассказал Песков.

Ранее Песков заявил, что власти России очень бережно относятся к тем зарубежным брендам, которые не ушли с российского рынка или намерены вернуться на него при первой возможности, несмотря на оказываемое давление извне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить