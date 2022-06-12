Песков: власти бережно относятся к оставшимся зарубежным брендам в России

Власти России очень бережно относятся к тем зарубежным брендам, которые не ушли с российского рынка или намерены вернуться на него при первой возможности, несмотря на оказываемое давление извне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы чрезвычайно бережно относимся к тем иностранным бизнесменам, которые остаются здесь. Мы с чрезвычайно большим уважением и так же бережно относимся к тем бизнесменам, которые под давлением вынуждены сейчас пережидать, но которые сказали уже, что они всё равно при первой возможности возобновят здесь свою деятельность», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Пескова, таких предпринимателей и компаний довольно много, и в будущем Россия будет создавать для них благоприятные условия работы.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее отметил, что некоторым иностранным компаниям, которые спешно покинули Россию, вернуться будет труднее, чем уйти.

24 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым допускается введение внешнего управления компаниями, иностранные собственники которых объявили об уходе с российского рынка.